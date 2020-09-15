|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:32
Adast там немного другие тарифы. дешевле допки и т. д.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1070
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:32
Кешбек капнув
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:03
а ваучеров на акционный не прислали
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12
Hack-Stock хорошего понемножку, тоже кешбек приехал по 2 картам
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2094
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:22
пришли ваучеры только что
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:28
А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:34
Menwyy написав:
А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?
До 10 дiб
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 541
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:35
Menwyy написав:
А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?
Довго
Днів 10-12
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 517
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:10
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 976
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|