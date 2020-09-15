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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:32

Adast там немного другие тарифы. дешевле допки и т. д.
Яша
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 10.04.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 09:32

Кешбек капнув ;)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 541
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

а ваучеров на акционный не прислали
Hack-Stock
 
Повідомлень: 620
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12

Hack-Stock хорошего понемножку, тоже кешбек приехал по 2 картам
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 157 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

пришли ваучеры только что
Hack-Stock
 
Повідомлень: 620
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?
Menwyy
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Повідомлень: 976
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:34

  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

До 10 дiб
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 541
З нами з: 12.01.20
Подякував: 27 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 10:35

  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Довго
Днів 10-12
KVV
 
Повідомлень: 517
З нами з: 29.11.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

https://cashback.ochevygoda.com.ua/uso/
Menwyy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 976
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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  #<1 ... 1115111611171118
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