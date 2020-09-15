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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:32
Кешбек капнув
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
а ваучеров на акционный не прислали
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:12
Hack-Stock хорошего понемножку, тоже кешбек приехал по 2 картам
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
пришли ваучеры только что
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:34
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:35
Додано: Сер 16 вер, 2020 11:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день. Подскажите пожалуйста СЭП с Альфа банка кто то отправлял? Если да,то за сколько примерно доходит? И как с комиссией,есть ли со стороны Укрсиба?
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