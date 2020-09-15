Додано: Сер 16 вер, 2020 14:24

Добрый день. Подскажите пожалуйста СЭП с Альфа банка кто то отправлял? Если да,то за сколько примерно доходит? И как с комиссией,есть ли со стороны Укрсиба?

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