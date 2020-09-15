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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1116111711181119

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста СЭП с Альфа банка кто то отправлял? Если да,то за сколько примерно доходит? И как с комиссией,есть ли со стороны Укрсиба?

в среднем за час доходит, за зачисление на ньюкарт Укрсиб не берёт комиссию
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:47

velvet , а что указывать в назначении платежа? Для Укрсиба это имеет значение или можно указать как пополнение собственного счета?
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

С учетом того, что шлете на свой ипн и счет, то можете указывать перевод личных средств.
_PORT_UA написав:velvet , а что указывать в назначении платежа? Для Укрсиба это имеет значение или можно указать как пополнение собственного счета?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:03

  _PORT_UA написав:velvet , а что указывать в назначении платежа? Для Укрсиба это имеет значение или можно указать как пополнение собственного счета?

Я указываю перевод собственных средств для зачисления на счёт такой-то в Укрсибе, обычно всегда дублирую информацию в назначении платежа о получателе, как сохранил в шаблоне так и шлю
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:07

_PORT_UA пишу просто переказ
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:57

  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...
ol_zy написав:
  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:16

  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста СЭП с Альфа банка кто то отправлял?

Прекрасный вопрос.
Если вкратце - ответ: да )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:18

  ol_zy написав:
  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)

Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.

  Menwyy написав:Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...

Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Там в сообщениях должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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