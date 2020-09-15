в среднем за час доходит, за зачисление на ньюкарт Укрсиб не берёт комиссию
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
в среднем за час доходит, за зачисление на ньюкарт Укрсиб не берёт комиссию
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:47
velvet , а что указывать в назначении платежа? Для Укрсиба это имеет значение или можно указать как пополнение собственного счета?
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
С учетом того, что шлете на свой ипн и счет, то можете указывать перевод личных средств.
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:03
Я указываю перевод собственных средств для зачисления на счёт такой-то в Укрсибе, обычно всегда дублирую информацию в назначении платежа о получателе, как сохранил в шаблоне так и шлю
Получи вознаграждение за оформление карт:
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:07
_PORT_UA пишу просто переказ
Кешбечные карты!
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:57
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:16
Прекрасный вопрос.
Если вкратце - ответ: да )
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:18
Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.
Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Там в сообщениях должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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