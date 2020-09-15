Додано: Сер 16 вер, 2020 14:47

velvet , а что указывать в назначении платежа? Для Укрсиба это имеет значение или можно указать как пополнение собственного счета?

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