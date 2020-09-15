по этой же акции, только за прошлый месяц.
Мне приходит каждый месяц на 1-2 карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:53
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:59
Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 20:03
Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"
кто знает, это поддержка слажала или действительно по валютным картам нет кешбека?
Если действительно нет - какой вообще смысл в этой карте (с ее комиссиями на ввод-вывод).
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