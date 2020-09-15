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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1117111811191120

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:53

  Вкладчик1234 написав:Фантом, это по какой акции купоны рассылают?

30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? :)


по этой же акции, только за прошлый месяц.
Мне приходит каждый месяц на 1-2 карты
Hack-Stock
 
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Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:59

  Фантом написав:
  ol_zy написав:
  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)

Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.

  Menwyy написав:Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...

Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Просто у Сиба порядок такой, если есть приложение на смартфоне то ссылку шлют на него, если нет, то в Вайбер, а если нет Вайбера, то уже смской отправляют. Причём сообщения не дублируются.
Если есть приложение, то там в пушах должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.

Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.
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velvet
 
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Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:03

  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.


Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"

кто знает, это поддержка слажала или действительно по валютным картам нет кешбека?
Если действительно нет - какой вообще смысл в этой карте (с ее комиссиями на ввод-вывод).
ulisse
 
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  #<1 ... 1117111811191120
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