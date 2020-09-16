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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1117111811191120 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 176 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 251 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 128 Всього голосів : 976 Додано: Сер 16 вер, 2020 19:53 Вкладчик1234 написав: Фантом, это по какой акции купоны рассылают?



30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? это по какой акции купоны рассылают?30 (60) платежей вроде ещё можно набивать?



по этой же акции, только за прошлый месяц.

Мне приходит каждый месяц на 1-2 карты по этой же акции, только за прошлый месяц.Мне приходит каждый месяц на 1-2 карты Hack-Stock Повідомлень: 621 З нами з: 26.09.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 59 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 19:59 Фантом написав: ol_zy написав: Menwyy написав: А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет? А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа) Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)

Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.



Menwyy написав: Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все... Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...

Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Просто у Сиба порядок такой, если есть приложение на смартфоне то ссылку шлют на него, если нет, то в Вайбер, а если нет Вайбера, то уже смской отправляют. Причём сообщения не дублируются.

Если есть приложение, то там в пушах должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020. Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Просто у Сиба порядок такой, если есть приложение на смартфоне то ссылку шлют на него, если нет, то в Вайбер, а если нет Вайбера, то уже смской отправляют. Причём сообщения не дублируются.Если есть приложение, то там в пушах должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.

Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.

Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение. Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение. Получи вознаграждение за оформление карт:

карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3006 З нами з: 06.03.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 20:03 alibob написав: Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет. Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.



Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"



кто знает, это поддержка слажала или действительно по валютным картам нет кешбека?

Если действительно нет - какой вообще смысл в этой карте (с ее комиссиями на ввод-вывод). Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"кто знает, это поддержка слажала или действительно по валютным картам нет кешбека?Если действительно нет - какой вообще смысл в этой карте (с ее комиссиями на ввод-вывод). ulisse Повідомлень: 18 З нами з: 07.10.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 21:10 Вкладчик1234 написав: Фантом, это по какой акции купоны рассылают?



30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? это по какой акции купоны рассылают?30 (60) платежей вроде ещё можно набивать?

Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.



velvet написав: Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.

Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение. Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.

Ну это с какой стороны посмотреть.

Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло. Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.Ну это с какой стороны посмотреть.Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 2209 З нами з: 18.05.16 Подякував: 315 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 вер, 2020 22:05 Фантом написав: Вкладчик1234 написав: Фантом, это по какой акции купоны рассылают?



30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? это по какой акции купоны рассылают?30 (60) платежей вроде ещё можно набивать?

Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.



velvet написав: Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.

Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение. Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.

Ну это с какой стороны посмотреть.

Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло. Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.Ну это с какой стороны посмотреть.Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло.

Если так, то конечно. Про деньги вы скромно умолчали. Если так, то конечно. Про деньги вы скромно умолчали. Получи вознаграждение за оформление карт:

карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3006 З нами з: 06.03.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1117111811191120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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