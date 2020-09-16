|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:53
Вкладчик1234 написав:Фантом,
это по какой акции купоны рассылают?
30 (60) платежей вроде ещё можно набивать?
по этой же акции, только за прошлый месяц.
Мне приходит каждый месяц на 1-2 карты
-
Hack-Stock
-
-
- Повідомлень: 621
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:59
Фантом написав: ol_zy написав: Menwyy написав:
А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?
Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)
Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.
Menwyy написав:
Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...
Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Просто у Сиба порядок такой, если есть приложение на смартфоне то ссылку шлют на него, если нет, то в Вайбер, а если нет Вайбера, то уже смской отправляют. Причём сообщения не дублируются.
Если есть приложение, то там в пушах должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.
Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3007
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:03
alibob написав:
Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.
Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"
кто знает, это поддержка слажала или действительно по валютным картам нет кешбека?
Если действительно нет - какой вообще смысл в этой карте (с ее комиссиями на ввод-вывод).
-
ulisse
-
-
- Повідомлень: 18
- З нами з: 07.10.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:10
Вкладчик1234 написав:Фантом,
это по какой акции купоны рассылают?
30 (60) платежей вроде ещё можно набивать?
Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.
velvet написав:Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.
Ну это с какой стороны посмотреть.
Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2209
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:05
Фантом написав: Вкладчик1234 написав:Фантом,
это по какой акции купоны рассылают?
30 (60) платежей вроде ещё можно набивать?
Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.
velvet написав:Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.
Ну это с какой стороны посмотреть.
Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло.
Если так, то конечно. Про деньги вы скромно умолчали.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3007
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:10
Фантом написав:
Ну это с какой стороны посмотреть.
Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло.
Как я понял из выше сказанного ,что серты никакого отношения к кб не имеют, потому что их дали за участие в какой то акции (из серии сделай за месяц мнадцать операций и через лохотрон мы разыграем серты. 100 штук таких,200 этаких ) или 50 первых участников гарантированно получат и т.д.?
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 662
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|