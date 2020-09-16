Фантом написав:

ol_zy написав: Menwyy написав: А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет? А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа) Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)

Menwyy написав: Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все... Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...

Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Просто у Сиба порядок такой, если есть приложение на смартфоне то ссылку шлют на него, если нет, то в Вайбер, а если нет Вайбера, то уже смской отправляют. Причём сообщения не дублируются.Если есть приложение, то там в пушах должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.