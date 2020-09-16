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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1118111911201121>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:53

  Вкладчик1234 написав:Фантом, это по какой акции купоны рассылают?

30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? :)


по этой же акции, только за прошлый месяц.
Мне приходит каждый месяц на 1-2 карты
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 19:59

  Фантом написав:
  ol_zy написав:
  Menwyy написав:А в какой срок после ввода ваучера деньги начисляют на счет?

Вроде ж теперь не деньгами, а ваучерами стали начислять (было на Сильпо у народа)

Ну там вобще-то был выбор из ваучеров нескольких магазинов и пополнение мобильного. Просто Сильпо первым в списке был.

  Menwyy написав:Имела место ссылка, на странице просили ввести ваучер и номер телефона, после чего поблагодарили...и все...

Что значит и всё? Вы додаток проверяли? Просто у Сиба порядок такой, если есть приложение на смартфоне то ссылку шлют на него, если нет, то в Вайбер, а если нет Вайбера, то уже смской отправляют. Причём сообщения не дублируются.
Если есть приложение, то там в пушах должна быть ссылка на ваучер, я свои все получил. Срок годности всех до 16.11.2020.

Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:03

  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.


Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"

кто знает, это поддержка слажала или действительно по валютным картам нет кешбека?
Если действительно нет - какой вообще смысл в этой карте (с ее комиссиями на ввод-вывод).
ulisse
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:10

  Вкладчик1234 написав:Фантом, это по какой акции купоны рассылают?

30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? :)

Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.

  velvet написав:Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.

Ну это с какой стороны посмотреть. :D
Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:05

  Фантом написав:
  Вкладчик1234 написав:Фантом, это по какой акции купоны рассылают?

30 (60) платежей вроде ещё можно набивать? :)

Да фиг его знает. Мне тупо в прошлом месяце на все, кроме одного акка пришли.

  velvet написав:Это вам как-то не повезло с сертификатами и т.п.
Мне после введения ключ-кода на счёт зачисляли деньгами, никаких сертификатов не предлагали. Зачисление денег было в течение 14 дней с момента обмена ключ-кода, никаких сообщений нигде не было пока не зачисляли деньги и естественно только тогда и приходило сообщение.

Ну это с какой стороны посмотреть. :D
Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло. :)

Если так, то конечно. Про деньги вы скромно умолчали.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 00:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Фантом написав:Ну это с какой стороны посмотреть. :D
Мне, например, сначала коды с деньгами пришли, а через пару дней коды с сертификатами. И деньги начислили, и сертификаты прислали. Только серты в кешбеке не светятся. Вот и думайте, кому из нас не повезло. :)
Как я понял из выше сказанного ,что серты никакого отношения к кб не имеют, потому что их дали за участие в какой то акции (из серии сделай за месяц мнадцать операций и через лохотрон мы разыграем серты. 100 штук таких,200 этаких ) или 50 первых участников гарантированно получат и т.д.?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:01

Решил оплатить заказ в АТБ картой Нью Кард. Жду-жду код подтверждения - а он не приходит. От слова совсем.
Смотрю в Вайбер - а ветка Укрсиббанка пропала. Совсем пропала (не не видна, а нет ее). На компе есть, а на телефоне - нет.
Пришлось сносить Вайбер, ставить заново, попросить, чтобы прислали тестовое сообщение... и только тогда что-то упало.

Что за чертовщина? А можно как-то еще получать ОТП-коды, а не в Вайбер?
И как это сделать? Операторы несут какую-то околесицу.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:26

Искатель у меня все ОТР коды приходят от сибаса только в виде пуш уведомлений в аппку. Никогда в вайбере их не видел - от чего зависит - не знаю
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:46

Искатель у меня нету вайбера на финномере и очень удобно - все сыпется смс или если приложение запущено, может и туда
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:Искатель у меня нету вайбера на финномере и очень удобно - все сыпется смс или если приложение запущено, может и туда
Есть Вайбер. Сыпятся как попало. При устойчивом Вай Фае в пуши или Вайбер. На улице, магазине- как попало.
lel
 
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