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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1118111911201121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:52

Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дело в том, что это не связано с отказом от смс. Так работает по умолчанию.
Искатель написав:Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
Menwyy
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Повідомлень: 983
З нами з: 22.12.08
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