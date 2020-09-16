Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:52
Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дело в том, что это не связано с отказом от смс. Так работает по умолчанию.
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