Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:52
Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дело в том, что это не связано с отказом от смс. Так работает по умолчанию.
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17
сегодня попытался еще раз уточнить условия подключения валютной New Card к программе кешбека. Попросил официальный регламент акции - прислали страничку с сайта.
Говорю - отлично. У меня New Card?
- New Card
- Почему нет заявленного кешбека?
- долгая пауза (дело было в чате), затем "На сайте в условиях акции указано, что кешбек начисляется в сумме до 500 грн, соответственно начисление происходит в национальной валюте и зачисляется на счет в гривне. На счета в евро или доллар недоступно зачисление в национальной валюте."
После моей повторной просьбы прислать регламент-условия кешбек программы оператор спросил есть еще вопросы и через секунду чат закрыл.
Через 30 мин получил "ваше обращение будет детально рассмотрено, ответ будет направлен в установленные законодательством сроки".
В общем безтолковая эта валютная New Card. Для валютообмена - курс конский, для операций - сплошные комиссии, использовать по назначению (покупки) без кешбека скучно и унизительно.
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:53
Печальный опыт по Симе. Хватит! Хватит "обсасывать" кб, в личку
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