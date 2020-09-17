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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1118111911201121

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:52

Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дело в том, что это не связано с отказом от смс. Так работает по умолчанию.
Искатель написав:Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17

  ulisse написав:
  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.


Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"
.


сегодня попытался еще раз уточнить условия подключения валютной New Card к программе кешбека. Попросил официальный регламент акции - прислали страничку с сайта.
Говорю - отлично. У меня New Card?
- New Card
- Почему нет заявленного кешбека?
- долгая пауза (дело было в чате), затем "На сайте в условиях акции указано, что кешбек начисляется в сумме до 500 грн, соответственно начисление происходит в национальной валюте и зачисляется на счет в гривне. На счета в евро или доллар недоступно зачисление в национальной валюте."

После моей повторной просьбы прислать регламент-условия кешбек программы оператор спросил есть еще вопросы и через секунду чат закрыл.
Через 30 мин получил "ваше обращение будет детально рассмотрено, ответ будет направлен в установленные законодательством сроки".

В общем безтолковая эта валютная New Card. Для валютообмена - курс конский, для операций - сплошные комиссии, использовать по назначению (покупки) без кешбека скучно и унизительно.
ulisse
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:53

  ulisse написав:
  ulisse написав:
  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.


Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"
.


сегодня попытался еще раз уточнить условия подключения валютной New Card к программе кешбека. Попросил официальный регламент акции - прислали страничку с сайта.
Говорю - отлично. У меня New Card?
- New Card
- Почему нет заявленного кешбека?
Печальный опыт Симы! Хватит! Хватит "обсасывать" кб!!!
- долгая пауза (дело было в чате), затем "На сайте в условиях акции указано, что кешбек начисляется в сумме до 500 грн, соответственно начисление происходит в национальной валюте и зачисляется на счет в гривне. На счета в евро или доллар недоступно зачисление в национальной валюте."

После моей повторной просьбы прислать регламент-условия кешбек программы оператор спросил есть еще вопросы и через секунду чат закрыл.
Через 30 мин получил "ваше обращение будет детально рассмотрено, ответ будет направлен в установленные законодательством сроки".

В общем безтолковая эта валютная New Card. Для валютообмена - курс конский, для операций - сплошные комиссии, использовать по назначению (покупки) без кешбека скучно и унизительно.

Печальный опыт по Симе. Хватит! Хватит "обсасывать" кб, в личку
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:35

  Искатель написав:Решил оплатить заказ в АТБ картой Нью Кард. Жду-жду код подтверждения - а он не приходит. От слова совсем.
Смотрю в Вайбер - а ветка Укрсиббанка пропала. Совсем пропала (не не видна, а нет ее). На компе есть, а на телефоне - нет.
Пришлось сносить Вайбер, ставить заново, попросить, чтобы прислали тестовое сообщение... и только тогда что-то упало.

Что за чертовщина? А можно как-то еще получать ОТП-коды, а не в Вайбер?
И как это сделать? Операторы несут какую-то околесицу.


Подтверждаю, аналогичная ситуация была сегодня с Сабжем в районе 16-00. Аккаунт сабжа в вайбере вообще исчез. ОТП-коды смог получить в виде смс только после отключения мобильного интернета, чтобы заглушить Вайбер. ПЛЮС как понял, были проблемы в сети КС.

Кстати, аккаунт Сиба в Вайбере тоже пропал, как и Сабжа. Переустановил Вайбер из резервной копии - проблема не решилась.
STIGA
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