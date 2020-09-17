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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:52
Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
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Искатель
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:00
Дело в том, что это не связано с отказом от смс. Так работает по умолчанию.
Искатель написав:Спасибо всем за ответ!
Надо переводить на пуши, наверно.
А как это правильно сделать?
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Menwyy
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17
ulisse написав: alibob написав:
Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.
Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"
.
сегодня попытался еще раз уточнить условия подключения валютной New Card к программе кешбека. Попросил официальный регламент акции - прислали страничку с сайта.
Говорю - отлично. У меня New Card?
- New Card
- Почему нет заявленного кешбека?
- долгая пауза (дело было в чате), затем "На сайте в условиях акции указано, что кешбек начисляется в сумме до 500 грн, соответственно начисление происходит в национальной валюте и зачисляется на счет в гривне. На счета в евро или доллар недоступно зачисление в национальной валюте."
После моей повторной просьбы прислать регламент-условия кешбек программы оператор спросил есть еще вопросы и через секунду чат закрыл.
Через 30 мин получил "ваше обращение будет детально рассмотрено, ответ будет направлен в установленные законодательством сроки".
В общем безтолковая эта валютная New Card. Для валютообмена - курс конский, для операций - сплошные комиссии, использовать по назначению (покупки) без кешбека скучно и унизительно.
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ulisse
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Додано: Чет 17 вер, 2020 20:53
ulisse написав: ulisse написав: alibob написав:
Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.
Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"
.
сегодня попытался еще раз уточнить условия подключения валютной New Card к программе кешбека. Попросил официальный регламент акции - прислали страничку с сайта.
Говорю - отлично. У меня New Card?
- New Card
- Почему нет заявленного кешбека?
Печальный опыт Симы! Хватит! Хватит "обсасывать" кб!!!
- долгая пауза (дело было в чате), затем "На сайте в условиях акции указано, что кешбек начисляется в сумме до 500 грн, соответственно начисление происходит в национальной валюте и зачисляется на счет в гривне. На счета в евро или доллар недоступно зачисление в национальной валюте."
После моей повторной просьбы прислать регламент-условия кешбек программы оператор спросил есть еще вопросы и через секунду чат закрыл.
Через 30 мин получил "ваше обращение будет детально рассмотрено, ответ будет направлен в установленные законодательством сроки".
В общем безтолковая эта валютная New Card. Для валютообмена - курс конский, для операций - сплошные комиссии, использовать по назначению (покупки) без кешбека скучно и унизительно.
Печальный опыт по Симе. Хватит! Хватит "обсасывать" кб, в личку
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valya
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Додано: Чет 17 вер, 2020 23:35
Искатель написав:
Решил оплатить заказ в АТБ картой Нью Кард. Жду-жду код подтверждения - а он не приходит. От слова совсем.
Смотрю в Вайбер - а ветка Укрсиббанка пропала. Совсем пропала (не не видна, а нет ее). На компе есть, а на телефоне - нет.
Пришлось сносить Вайбер, ставить заново, попросить, чтобы прислали тестовое сообщение... и только тогда что-то упало.
Что за чертовщина? А можно как-то еще получать ОТП-коды, а не в Вайбер?
И как это сделать? Операторы несут какую-то околесицу.
Подтверждаю, аналогичная ситуация была сегодня с Сабжем в районе 16-00. Аккаунт сабжа в вайбере вообще исчез. ОТП-коды смог получить в виде смс только после отключения мобильного интернета, чтобы заглушить Вайбер. ПЛЮС как понял, были проблемы в сети КС.
Кстати, аккаунт Сиба в Вайбере тоже пропал, как и Сабжа. Переустановил Вайбер из резервной копии - проблема не решилась.
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STIGA
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:08
По поводу Алика... думаете реально, что двойной кишмиш будет по нему?
Или по нему будет 7 заместо 5ти?
Если так или эдак, то под одним пулом кешбека? Или под разными?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:28
Slx написав:
По поводу Алика... думаете реально, что двойной кишмиш будет по нему?
Или по нему будет 7 заместо 5ти?
Если так или эдак, то под одним пулом кешбека? Или под разными?
они там вообще отбитые и без коммуникации, весьма вероятно получить 2 кеша)
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Rainbow
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