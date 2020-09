Додано: Чет 17 вер, 2020 18:17

ulisse написав: alibob написав: Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет. Всем спасибо за ответы. Вопрос такой: разве бывает валютная ньюкард? Горячка утверждает что нет.



Открыл валютную New Card. Спросил у поддержке почему не приходит СМС о подключении к программе кешбека (для гривневой приходил) - ответ "кешбек подключается один к тарифному предложению для расчетов картой в гривне"

сегодня попытался еще раз уточнить условия подключения валютной New Card к программе кешбека. Попросил официальный регламент акции - прислали страничку с сайта.Говорю - отлично. У меня New Card?- New Card- Почему нет заявленного кешбека?- долгая пауза (дело было в чате), затем "На сайте в условиях акции указано, что кешбек начисляется в сумме до 500 грн, соответственно начисление происходит в национальной валюте и зачисляется на счет в гривне. На счета в евро или доллар недоступно зачисление в национальной валюте."После моей повторной просьбы прислать регламент-условия кешбек программы оператор спросил есть еще вопросы и через секунду чат закрыл.Через 30 мин получил "ваше обращение будет детально рассмотрено, ответ будет направлен в установленные законодательством сроки".В общем безтолковая эта валютная New Card. Для валютообмена - курс конский, для операций - сплошные комиссии, использовать по назначению (покупки) без кешбека скучно и унизительно.