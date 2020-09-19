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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1120112111221123>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Почему вообще кто-то решил, что по валютной «New Card» начисляется кешбек?
Кешбек подключается только к счету в гривне, соответственно на другие счета - нет.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А как УкрСиб обрабатывает транзакции с предавторизацией типа "Блокування коштив..."? КБ на них наливают без шума и пыли? В Тазике приходилось долбить горячку для доначисления.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:09

Кащей все нормально проходит автоматически
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:37

  ingtrans написав:
  rollo написав:
  mustbe написав:Морковки, и только морковки !

Свои 60 морковок - уже купил )

Я тоже по морковкам! И даже 25 платежей по карте Аллы тоже морковками. :D

Прямо как в старом анекдоте "это изюм, но он не продается" :)
Я и сейчас и в прошлые такие акции неспешно пополняю телефон по 1 коп. за раз. Не так быстро, как накупить морковок, но очень дешево и даже с кешбэком.

A в якому це ОпСоСі можна поповнювати по 1 коп ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:53

1finanсier он наверное с приложения тас2ю пополнял, я набил 30 на оплате электроэнергии, там не надо вводить 3дс
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:13

  omb написав:1finanсier он наверное с приложения тас2ю пополнял, я набил 30 на оплате электроэнергии, там не надо вводить 3дс

Нет, не угадали :)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:49

ну сказав а, говори и б.
где?
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

v57 написав:ну сказав а, говори и б.
где?
Тема табу на Красном форуме.
Знает и слава богу. А то и пополнение по 1 грн зарежут.
lel
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lel написав:на Красном форуме.

??
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:40

  greenozon написав:
  lel написав:на Красном форуме.

??

https://red-forum.com/threads/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0-%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80.12590/
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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