Почему вообще кто-то решил, что по валютной «New Card» начисляется кешбек?
Кешбек подключается только к счету в гривне, соответственно на другие счета - нет.
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Почему вообще кто-то решил, что по валютной «New Card» начисляется кешбек?
Кешбек подключается только к счету в гривне, соответственно на другие счета - нет.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А как УкрСиб обрабатывает транзакции с предавторизацией типа "Блокування коштив..."? КБ на них наливают без шума и пыли? В Тазике приходилось долбить горячку для доначисления.
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:09
Кащей все нормально проходит автоматически
Кешбечные карты!
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:37
A в якому це ОпСоСі можна поповнювати по 1 коп ?
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:53
1finanсier он наверное с приложения тас2ю пополнял, я набил 30 на оплате электроэнергии, там не надо вводить 3дс
Кешбечные карты!
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:13
Нет, не угадали
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тема табу на Красном форуме.
Знает и слава богу. А то и пополнение по 1 грн зарежут.
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:40
Підпис без реферальних посилань
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