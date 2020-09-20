RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1120112111221123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:42

и шо, где-то и свинина табу
v57
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 14.03.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

С Вали сеп на выходных не зачислили.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1239
З нами з: 04.09.10
Подякував: 130 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:52

Інкогніто и не должны, на сайте предупреждали об этом
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:51

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:1finanсier он наверное с приложения тас2ю пополнял, я набил 30 на оплате электроэнергии, там не надо вводить 3дс

Нет, не угадали :)

Тоді в особисте повідомлення, якщо можна )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 02.09.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А доречі, на сайті Воля в особистому кабінеті, можна розплатитися за послуги за допомогою гуглпей. А цікаво, чи буде це вважатися Укрсібом інтернет-оплатою ?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 02.09.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:14

  1finanсier написав:А доречі, на сайті Воля в особистому кабінеті, можна розплатитися за послуги за допомогою гуглпей. А цікаво, чи буде це вважатися Укрсібом інтернет-оплатою ?

Буууде
Дарю шаблон 8)
https://easypay.ua/ua/partners/volya-ua ... unt=123.45
Вместо 1234567 и 123.45 нуна вписать свой личный счет и сумму по умолчанию, но эт все мона откоРРектировать и при оплате
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32382
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2579 раз.
Подякували: 3788 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1120112111221123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, denmayer, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.