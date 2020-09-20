|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:42
и шо, где-то и свинина табу
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2741
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:21
С Вали сеп на выходных не зачислили.
-
Інкогніто
-
-
- Повідомлень: 1239
- З нами з: 04.09.10
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:52
Інкогніто и не должны, на сайте предупреждали об этом
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:58
А доречі, на сайті Воля в особистому кабінеті, можна розплатитися за послуги за допомогою гуглпей. А цікаво, чи буде це вважатися Укрсібом інтернет-оплатою ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:14
1finanсier написав:
А доречі, на сайті Воля в особистому кабінеті, можна розплатитися за послуги за допомогою гуглпей. А цікаво, чи буде це вважатися Укрсібом інтернет-оплатою ?
Буууде
Дарю шаблон https://easypay.ua/ua/partners/volya-ua ... unt=123.45
Вместо 1234567 и 123.45 нуна вписать свой личный счет и сумму по умолчанию, но эт все мона откоРРектировать и при оплате
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32382
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2579 раз.
- Подякували: 3788 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|