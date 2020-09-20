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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
С Вали сеп на выходных не зачислили.
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:52
Інкогніто и не должны, на сайте предупреждали об этом
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:51
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А доречі, на сайті Воля в особистому кабінеті, можна розплатитися за послуги за допомогою гуглпей. А цікаво, чи буде це вважатися Укрсібом інтернет-оплатою ?
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:14
Буууде
Дарю шаблон
Вместо 1234567 и 123.45 нуна вписать свой личный счет и сумму по умолчанию, но эт все мона откоРРектировать и при оплате
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:15
1finanсier в атб онлайн оплата тоже через изю и все окешбечивается
Кешбечные карты!
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, подскажите пожалуйста.Получил Нью кард.Поначалу даже слегка удивился компетенции сотрудников.Но нет, всё нормально, как всегда ))).Кура в отделении сказала что перевод с этой карты на другую бесплатный.Я аж удивился слегка и два раза переспросил.Зная уровень компетенции сотрудников начал штудировать тарифы.В итоге позвонил на горячую линию.Там было озвучено 1% пункт 7.5.6.На чем и остановились.Но, этот пункт является подпунктом 7.5. "Безготівковий переказ коштів за допомогою послуги постійне доручення". Как бы не сильно относится.Вот уже ради интереса каким пунктом регулируется комиссия за перевод п2п?
Ну и в догонку.Сказала что смски бесплатные, но мы то ж не верим и всё проверяем.В итоге отключил нафиг.В общем уровень компетенции сотрудников оказался как обычно.
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
це точно не ваш випадок
2) комісії пише УкрСиб Онлайн (ІБ банку), також там є тарифи прописані саме для вашого продукту
+50грн !
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