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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:18
omb написав:посетитель
подключай старинформ без + для безоплатных пушей
а как этот без плюса подключить в онлайн банкинге?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 19:25
Только через поддержку. В чатике, например.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 19:28
ramzes4 написав:
Только через поддержку. В чатике, например.
Как всё запущено (
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