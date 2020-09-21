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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:18

  omb написав:посетитель подключай старинформ без + для безоплатных пушей
а как этот без плюса подключить в онлайн банкинге?
посетитель
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:25

Только через поддержку. В чатике, например.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлень: 577
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:28

  ramzes4 написав:Только через поддержку. В чатике, например.

Как всё запущено (
посетитель
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1121112211231124
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