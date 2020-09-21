а как этот без плюса подключить в онлайн банкинге?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:18
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:25
Только через поддержку. В чатике, например.
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:28
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите,кто знает.Перечислить деньги фирме за услуги-есть кэшбэк?Если да то как лучше платить?Спасибо.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:17
Безпосередньо на переказ (мається на увазi переказ на рахунок) натягнути кешбек не вийде. Щоб був кешбек треба щоб це була оплата за товар чи послугу через якийсь сайт. Якщо ваша фiрма таким чином оплату не приймає то нiчого не вийде
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если комуналку и интернет из мобильного приложения платить кешбек будет?
И где эти кэшбэки смотреть начисленные?
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 21 вер, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:56
вопрос следующий.
Как оплатить на карту Привата, чтоб получить кешбек, используя НЬю Кард от Сиба. Чере Ликпей или еще каким-то образом можно это сделать? Спасибо.
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:58
посетитель нигде! КБ придёт сам собой 16-го числа следующего месяца без каких-либо тело движений с вашей стороны
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:03
Не можна
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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