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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:18

  omb написав:посетитель подключай старинформ без + для безоплатных пушей
а как этот без плюса подключить в онлайн банкинге?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:25

Только через поддержку. В чатике, например.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:28

  ramzes4 написав:Только через поддержку. В чатике, например.

Как всё запущено (
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите,кто знает.Перечислить деньги фирме за услуги-есть кэшбэк?Если да то как лучше платить?Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:17

  Вадимка написав:Подскажите,кто знает.Перечислить деньги фирме за услуги-есть кэшбэк?Если да то как лучше платить?Спасибо.

Безпосередньо на переказ (мається на увазi переказ на рахунок) натягнути кешбек не вийде. Щоб був кешбек треба щоб це була оплата за товар чи послугу через якийсь сайт. Якщо ваша фiрма таким чином оплату не приймає то нiчого не вийде
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:19

Спасибо.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если комуналку и интернет из мобильного приложения платить кешбек будет?
И где эти кэшбэки смотреть начисленные?
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 21 вер, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:56

вопрос следующий.
Как оплатить на карту Привата, чтоб получить кешбек, используя НЬю Кард от Сиба. Чере Ликпей или еще каким-то образом можно это сделать? Спасибо.
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:58

посетитель нигде! КБ придёт сам собой 16-го числа следующего месяца без каких-либо тело движений с вашей стороны
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:03

  duvr100 написав:вопрос следующий.
Как оплатить на карту Привата, чтоб получить кешбек, используя НЬю Кард от Сиба. Чере Ликпей или еще каким-то образом можно это сделать? Спасибо.

Не можна
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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