якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 вер, 2020 22:04
якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:44
чи я вірно розумію схему,
щоб заробити КБ на комуналці на ньюкарді требе оплатити нею через комунальні послуги через П24 як карта іншого банку?
і щодо опцій додавати її чи не додавати в П24 - на що воно впливає?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:53
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:58
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