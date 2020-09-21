якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
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Додано: Пон 21 вер, 2020 22:04
якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:44
чи я вірно розумію схему,
щоб заробити КБ на комуналці на ньюкарді требе оплатити нею через комунальні послуги через П24 як карта іншого банку?
і щодо опцій додавати її чи не додавати в П24 - на що воно впливає?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:53
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:58
Додано: Вів 22 вер, 2020 02:50
Читайте гілку, не лінуйтесь. Тут уже всі Ваші питання 100 разів розжовані. У налаштуваннях картки виставляєте у 0 місячні ліміти на перекази, зняття готівки, розрахунок у магазинах, у 10к виставляєте ліміт на 3ds та розрахунки в Інтернеті. Якщо операція зменшила один з них, то з дуже високою ймовірністю буде КБ. Сума витрат за обома лімітами показує, скільки ви витратили у цьому місяці. Після досягнення 10к є сенс зупинитись.
Ви теж не лінуйтесь. Підв'язування картки впливає лише на зручність користування. Платити обов'язково у нексті, бо у старому П24 буде чимала додаткова комісія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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