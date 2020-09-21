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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:04

  посетитель написав:Если комуналку и интернет из мобильного приложения платить кешбек будет?
якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:44

  Alien написав:
  посетитель написав:Если комуналку и интернет из мобильного приложения платить кешбек будет?
якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде

чи я вірно розумію схему,
щоб заробити КБ на комуналці на ньюкарді требе оплатити нею через комунальні послуги через П24 як карта іншого банку?
і щодо опцій додавати її чи не додавати в П24 - на що воно впливає?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:53

  Alien написав:
  посетитель написав:Если комуналку и интернет из мобильного приложения платить кешбек будет?
якщо мається на увазi додаток самого укрсiба то кешбека не буде
Ухты блин ...карту по-сути ради этого только и брал ))) спасибо за информацию :)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:58

  Кассандра написав:посетитель нигде! КБ придёт сам собой 16-го числа следующего месяца без каких-либо тело движений с вашей стороны

Ясно.Спасибо.Но не удобно как-то .Не понятно сколько кешбека набрал.Да и начислят его или нет тоже ясно будет аж 16го.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 02:50

  посетитель написав:
  Кассандра написав:посетитель нигде! КБ придёт сам собой 16-го числа следующего месяца без каких-либо тело движений с вашей стороны

Ясно.Спасибо.Но не удобно как-то .Не понятно сколько кешбека набрал.Да и начислят его или нет тоже ясно будет аж 16го.

Читайте гілку, не лінуйтесь. Тут уже всі Ваші питання 100 разів розжовані. У налаштуваннях картки виставляєте у 0 місячні ліміти на перекази, зняття готівки, розрахунок у магазинах, у 10к виставляєте ліміт на 3ds та розрахунки в Інтернеті. Якщо операція зменшила один з них, то з дуже високою ймовірністю буде КБ. Сума витрат за обома лімітами показує, скільки ви витратили у цьому місяці. Після досягнення 10к є сенс зупинитись.
  greenozon написав:чи я вірно розумію схему,
щоб заробити КБ на комуналці на ньюкарді требе оплатити нею через комунальні послуги через П24 як карта іншого банку?
і щодо опцій додавати її чи не додавати в П24 - на що воно впливає?

Ви теж не лінуйтесь. Підв'язування картки впливає лише на зручність користування. Платити обов'язково у нексті, бо у старому П24 буде чимала додаткова комісія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 05:07

clientage, omb дякую.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 08:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:У налаштуваннях картки виставляєте у 0 місячні ліміти

Тут?
Зображення
У меня постоянно тут картинка не меняется. Но я рассчитываюсь только в интернет. Кешбек всегда сходится с потраченной суммой.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 09:07

Славик да, только ж выставить надо что лимит месячный, а ну суточный
Кешбечные карты!
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Ви теж не лінуйтесь. Підв'язування картки впливає лише на зручність користування. Платити обов'язково у нексті, бо у старому П24 буде чимала додаткова комісія.


та блін обіцяв менеджер що зробить цю магічну чудо карту, а як дійшло до діла - ніяк не можна, закривай рахунки, жди 45 днів... от думаю на кого б це відкрити карту і почати норм. КБ-чити на комуналці, по ПБ вже починає діставати своєю наглістю і щораз більшими комісами на всьому
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение :evil:
Kalgan
 
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