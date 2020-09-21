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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:46

klug спасибо за розъяснение
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 11:47

  Kalgan написав:не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение :evil:
может у них старое отделение закрылось
посетитель
 
Повідомлень: 168
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:55

  посетитель написав:
  Kalgan написав:не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение :evil:
может у них старое отделение закрылось

Во времена короно-цирка приходило раз в месяц стабильно.
Наверно продолжение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:59

  Kalgan написав:не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение :evil:

вас это сильно волнует? Я в отделении был только раз - когда делал карту.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 16:03

  Вкладчик1234 написав:Во времена короно-цирка приходило раз в месяц стабильно.
Наверно продолжение
цирк еще не уехал. По других банках эуропейского происхождения, знаю, закрывают отделение на карантин, если нашли корону.
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Ромасик
 
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Подякував: 158 раз.
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  #<1 ... 1123112411251126
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