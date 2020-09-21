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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:47
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:55
Во времена короно-цирка приходило раз в месяц стабильно.
Наверно продолжение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:59
вас это сильно волнует? Я в отделении был только раз - когда делал карту.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:03
цирк еще не уехал. По других банках эуропейского происхождения, знаю, закрывают отделение на карантин, если нашли корону.
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