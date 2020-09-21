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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:46
klug спасибо за розъяснение
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:47
Kalgan написав:
не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение
может у них старое отделение закрылось
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:55
посетитель написав: Kalgan написав:
не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение
может у них старое отделение закрылось
Во времена короно-цирка приходило раз в месяц стабильно.
Наверно продолжение
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:59
Kalgan написав:
не с того, не с сего, пришла смс, что обслуживание вашего счета перевели в другое отделение
вас это сильно волнует? Я в отделении был только раз - когда делал карту.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:03
Вкладчик1234 написав:
Во времена короно-цирка приходило раз в месяц стабильно.
Наверно продолжение
цирк еще не уехал. По других банках эуропейского происхождения, знаю, закрывают отделение на карантин, если нашли корону.
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Ромасик
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Додано: Вів 22 вер, 2020 20:44
На zakaz.ua идет кэшбек с Нью кард?
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sonechko
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:02
Идет
sonechko написав:На zakaz.ua идет кэшбек с Нью кард?
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:27
sonechko написав:
На zakaz.ua идет кэшбек с Нью кард?
Подружка запомни без обид - везде где идёт оплата через нет - нью кард рулит по кб
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Кассандра
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:39
Кассандра написав:
Подружка, везде где идёт оплата через нет - нью кард рулит
Почти везде, потому что оплата через Интернет - это не всегда оплата через Интернет. Важно еще правильно установить лимиты операций, чтобы неправильные оплаты по возможности отсекались. Хотя кто-то писал, что у него лимиты не отрабатывают.
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ingtrans
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Додано: Вів 22 вер, 2020 21:57
ingtrans
в таком случае у чела - рукожопость обычная (с)
ps вчиталась в вашу фразу - потому что оплата через Интернет - это не всегда оплата через Интернет (с) - Вы с кем разговариваете?!
Запомните - у сибаса оплата через нет - это в любом случае оплата через нет, если это не квашня (с) по импринтеру. Не несите крамолу в массы (с)
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Кассандра
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