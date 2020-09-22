Не будьте столь категоричны.
Иногда встречаются такие хитрые мерчанты, которые оплату могут провести как манисенд.
Всяко бывает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:51
Не будьте столь категоричны.
Иногда встречаются такие хитрые мерчанты, которые оплату могут провести как манисенд.
Всяко бывает
Додано: Сер 23 вер, 2020 01:54
А ще бувають такі, котрі проводять інтернет-операцію, як операцію у фізичному терміналі. Але, як вже було сказано, у Сібаса можна усе це відсікати, правильно налаштувавши ліміти.
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