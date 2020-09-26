Додано: Суб 26 вер, 2020 09:46

Получали карту ньюкард, сразу заявлением отключили информ с плюсом. Экономист говорила, что с плюсом бесплатно. Мы настояли. Перейти на без плюса говорила только через горячку. Но пока были в отделении она же вычитала у себя и в отделении сразу дала заявление на подключение без плюса. В итоге вышли с отделения без плюса, пуши приходят. Оформляли на Княжем Затоне, вначале у экономиста за столом, потом перед кассой. Экономист консультировала кассира по без плюса. Внесли на карту 50 грн, потом сепом отправил себе на Коко. При другом оформлении то же просили пополнить ньюкард. Говорю в ПриватБанке делают такое для плана, они, что у них плана нет.