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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1127112811291130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 09:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Получали карту ньюкард, сразу заявлением отключили информ с плюсом. Экономист говорила, что с плюсом бесплатно. Мы настояли. Перейти на без плюса говорила только через горячку. Но пока были в отделении она же вычитала у себя и в отделении сразу дала заявление на подключение без плюса. В итоге вышли с отделения без плюса, пуши приходят. Оформляли на Княжем Затоне, вначале у экономиста за столом, потом перед кассой. Экономист консультировала кассира по без плюса. Внесли на карту 50 грн, потом сепом отправил себе на Коко. При другом оформлении то же просили пополнить ньюкард. Говорю в ПриватБанке делают такое для плана, они, что у них плана нет.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:20

  Інкогніто написав:При другом оформлении то же просили пополнить ньюкард. Говорю в ПриватБанке делают такое для плана, они, что у них плана нет.

Поэтому ещё "не просят" сделать операцию в приложении, например пополнить телефон :)
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

План точно есть, так как после открытия карты сотрудник банка даже добавился ко мне в вайбер и попросил пополнить карту :)

В каком еще банке такие заботливые сотрудники?)
Інкогніто написав:Получали карту ньюкард, сразу заявлением отключили информ с плюсом. Экономист говорила, что с плюсом бесплатно. Мы настояли. Перейти на без плюса говорила только через горячку. Но пока были в отделении она же вычитала у себя и в отделении сразу дала заявление на подключение без плюса. В итоге вышли с отделения без плюса, пуши приходят. Оформляли на Княжем Затоне, вначале у экономиста за столом, потом перед кассой. Экономист консультировала кассира по без плюса. Внесли на карту 50 грн, потом сепом отправил себе на Коко. При другом оформлении то же просили пополнить ньюкард. Говорю в ПриватБанке делают такое для плана, они, что у них плана нет.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:36

Menwyy в а-банка просят телефон пополнить... ну то такое выполнять, если не выгодно никто не заставляет
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Наконец-то появились официальные правила начисления кешбека по Нью Кард: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 20:44

  unknownurl написав:Наконец-то появились официальные правила начисления кешбека по Нью Кард: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf

Чесно кажучи правила достатньо поверхневi. Втiм один момент особисто менi не зрозумiлий. П. 1.3.
Строк на який підключається Програма кешбеку становить 12 календарних місяців, починаючи
з місяця активації Картки.
А в п.2.4.1. Пришеться що не враховуються транзакції, здійснені ... після 24:00 дати
останнього дня дії Програми кешбеку (п 1.3.), за Київським часом;

То яким має бути цей останнiй день? Якщо наприклад картка оформлена 15 жовтня 2019 то згiдно п.1.3 жовтень 2019 це перший мiсяць, а вересень 2020 - дванадцятий. То виходить що програма не дiятиме до 15 жовтня 2020, а лише до 30.09.20? Хто як це зрозумiв?
А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ага. Правило найгіршого для клієнта сценарію ще ніколи не підводило. Останній день 12 го місяця, включаючи перший.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:38

  Alien написав:
  unknownurl написав:Наконец-то появились официальные правила начисления кешбека по Нью Кард: https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf

Чесно кажучи правила достатньо поверхневi. Втiм один момент особисто менi не зрозумiлий. П. 1.3.
Строк на який підключається Програма кешбеку становить 12 календарних місяців, починаючи
з місяця активації Картки.
А в п.2.4.1. Пришеться що не враховуються транзакції, здійснені ... після 24:00 дати
останнього дня дії Програми кешбеку (п 1.3.), за Київським часом;

То яким має бути цей останнiй день? Якщо наприклад картка оформлена 15 жовтня 2019 то згiдно п.1.3 жовтень 2019 це перший мiсяць, а вересень 2020 - дванадцятий. То виходить що програма не дiятиме до 15 жовтня 2020, а лише до 30.09.20? Хто як це зрозумiв?
А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?
интересное замечание.Действительно получается так.Я кстати этот нюанс пропустил если б не обратили внимание и думаю влетел бы с ним рассчитывая что программа год действует.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 22:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Alien написав:А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?


який у вас план дій як пройде рік
закрити карту, почекати 45 днів і відкрити знову?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:10

  Alien написав:А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?

Усе логічно, а що не так? Сертифіковані свинорили уже описували тут, як вибирали увесь кишмиш у останній день місяця, майже одразу по оформленню. Якщо за день можна вибрати увесь кишмиш, то чому не вважати такий одноденний місяць повноцінним?

Найгірший сценарій, це коли активація картки була у одному місяці, а підключили до кишмишу її у іншому. З огляду на те, що саме підключення до кишмишу є стартом нарахування, то правильніше було б, звичайно, рахувати саме з цього моменту.
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