Alien написав:А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?
який у вас план дій як пройде рік закрити карту, почекати 45 днів і відкрити знову?
Особисто мiй план - дочекатись вiдгукiв тут тих у кого рiчний термiн користування карткою спливає найближчим часом (розраховую щонайменше на повiдомлення Максi2) та в залежностi вiд поведiнки банку вже приймати подальшi рiшення стосовно того чи треба чекати 45 дiб чи може вiдразу "перевзутись" пiсля виплати останнього кишмишу. А поки спостерiгаю та чекаю
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rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
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