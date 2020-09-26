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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 07:27

  greenozon написав:
  Alien написав:А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?


який у вас план дій як пройде рік
закрити карту, почекати 45 днів і відкрити знову?

Особисто мiй план - дочекатись вiдгукiв тут тих у кого рiчний термiн користування карткою спливає найближчим часом (розраховую щонайменше на повiдомлення Максi2) та в залежностi вiд поведiнки банку вже приймати подальшi рiшення стосовно того чи треба чекати 45 дiб чи може вiдразу "перевзутись" пiсля виплати останнього кишмишу. А поки спостерiгаю та чекаю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 577
З нами з: 12.01.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:22

У меня карта оформлена 23 октября 2019 года. :shock: Всьо. :cry:
Может пойти попробовать переобуться 1 октября? (или 17-го?) :roll:
rollo
 
Повідомлень: 942
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
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MASolomko
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Повідомлень: 2413
З нами з: 08.03.18
Подякував: 221 раз.
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  #<1 ... 1128112911301131
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