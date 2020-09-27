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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1128112911301131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 07:27

  greenozon написав:
  Alien написав:А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?


який у вас план дій як пройде рік
закрити карту, почекати 45 днів і відкрити знову?

Особисто мiй план - дочекатись вiдгукiв тут тих у кого рiчний термiн користування карткою спливає найближчим часом (розраховую щонайменше на повiдомлення Максi2) та в залежностi вiд поведiнки банку вже приймати подальшi рiшення стосовно того чи треба чекати 45 дiб чи може вiдразу "перевзутись" пiсля виплати останнього кишмишу. А поки спостерiгаю та чекаю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:22

У меня карта оформлена 23 октября 2019 года. :shock: Всьо. :cry:
Может пойти попробовать переобуться 1 октября? (или 17-го?) :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 12:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:37

  MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...

Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет.
Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны.
Или всё может быть?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 13:55

  rollo написав:
  MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...

Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет.
Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны.
Или всё может быть?

Думаю шанси на подовження вже =0. Якби були шанси на подовження то вже б були якiсь рухи з боку банку, бо першi нью-карди випускались у вереснi 2019 i значить по ним вже кешбек-програма майже мiсяць як не дiє
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:00

Коллеги... прошу простить мне мою не обізнанність... если платить нью картой, подвязанной в гугл-пей в кафе или магазе или за услуги через пос терминал - кб будет или нет? Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Карамболь написав:если платить нью картой, подвязанной в гугл-пей в кафе или магазе или за услуги через пос терминал - кб будет или нет?

Уже раз пять подымали в этой теие этот вопрос, но ответ с тех пор не изменился - не будет КБ.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 18:29

  Карамболь написав:Коллеги... прошу простить мне мою не обізнанність... если платить нью картой, подвязанной в гугл-пей в кафе или магазе или за услуги через пос терминал - кб будет или нет? Спасибо

можно подвязать карту в приложение "сильпо" и брать кофе и пиццу там.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:06

  rollo написав:
  MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...

Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет.
Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны.
Или всё может быть?
посмотрим, без кб смысла в карте просто нет... Как начнут массово сдавать, они подумают.
Кешбечные карты!
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 19:13

  omb написав:
  rollo написав:Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет.
Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны.
Или всё может быть?
посмотрим, без кб смысла в карте просто нет... Как начнут массово сдавать, они подумают.

Ви думаєте банку може фiнансово бути справдi цiкавим продукт який використовується клiєнтами переважно для отримання 5% кешбеку чистими вiд сум трат? Особисто менi здається, що розрахунок банку був на те, що клiєнти стануть також масово оплачувати i покупки офлайн. Але маркетолуХи можуть i помилятись.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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