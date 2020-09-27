Alien написав:А якщо картка оформлена 30.10.2019? То теж виходить кешбек буде дiяти лише по 30.09.20?
який у вас план дій як пройде рік закрити карту, почекати 45 днів і відкрити знову?
Особисто мiй план - дочекатись вiдгукiв тут тих у кого рiчний термiн користування карткою спливає найближчим часом (розраховую щонайменше на повiдомлення Максi2) та в залежностi вiд поведiнки банку вже приймати подальшi рiшення стосовно того чи треба чекати 45 дiб чи може вiдразу "перевзутись" пiсля виплати останнього кишмишу. А поки спостерiгаю та чекаю
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет. Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны. Или всё может быть?
MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет. Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны. Или всё может быть?
Думаю шанси на подовження вже =0. Якби були шанси на подовження то вже б були якiсь рухи з боку банку, бо першi нью-карди випускались у вереснi 2019 i значить по ним вже кешбек-програма майже мiсяць як не дiє
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...
Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет. Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны. Или всё может быть?
посмотрим, без кб смысла в карте просто нет... Как начнут массово сдавать, они подумают.
rollo написав:Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет. Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны. Или всё может быть?
посмотрим, без кб смысла в карте просто нет... Как начнут массово сдавать, они подумают.
Ви думаєте банку може фiнансово бути справдi цiкавим продукт який використовується клiєнтами переважно для отримання 5% кешбеку чистими вiд сум трат? Особисто менi здається, що розрахунок банку був на те, що клiєнти стануть також масово оплачувати i покупки офлайн. Але маркетолуХи можуть i помилятись.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo