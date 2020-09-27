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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1129113011311132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 976
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
251
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 976
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:51

В Николаеве в Велмарте (говорят, что с Кишеней одно и тоже) отказываются от приложения Pick@Go.
rollo
 
Повідомлень: 945
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 21:37

rollo та ну, на сайте велмарта инфа про пикендгоу, может отказываются от карточек с скидкой 1%?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2200
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:43

  omb написав:
  rollo написав:
  MASolomko написав:rollo, вот этот месяц последний по кешбеку. Если желаете его получить, то дожидаетесь 16-го и его выводите. Затем подаёте заявку на закрытие карты, а там или сразу получиться открыть, или ждите 45 дней...

Так и буду действовать. Жаль, что карту уже в октябре юзать смысла нет.
Надежды, что банк продлит кешбэчную акцию ещё на год призрачны.
Или всё может быть?
посмотрим, без кб смысла в карте просто нет... Как начнут массово сдавать, они подумают.

О подключении к кешбэку присылали смс, может об отключении от программы кешбэка тоже пришлют смс
lara_08
 
Повідомлень: 134
З нами з: 05.05.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 22:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже в октябре открывал, значит мне карту надо закрывать после "зарплаты" 16 числа. Рассчитывал еще на месяц использования. Вовремя они этот пдф выкатили с пунктом 1.3
Maksi2
 
Повідомлень: 676
З нами з: 18.06.19
Подякував: 317 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 00:28

  omb написав:rollo та ну, на сайте велмарта инфа про пикендгоу, может отказываются от карточек с скидкой 1%?

Убрали стартовые коды на входе. По старинке приложение определило местонахождение магазина, подтвердил, набрал тачку и на кассе самообслуживания пытаюсь запустить оплату пикэндгоу. Так прибежали администраторы и начали уговаривать не делать так оплату. Типа много жалоб и сбоев от покупателей на приложение и магазины отказываются от него.
Чистая правда. Может это Николаев такой? :|
А карта 1% тоже есть и работает.
rollo
 
Повідомлень: 945
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 1129113011311132
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