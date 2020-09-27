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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:51
В Николаеве в Велмарте (говорят, что с Кишеней одно и тоже) отказываются от приложения Pick@Go.
Додано: Нед 27 вер, 2020 21:37
rollo та ну, на сайте велмарта инфа про пикендгоу, может отказываются от карточек с скидкой 1%?
Кешбечные карты!
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:43
О подключении к кешбэку присылали смс, может об отключении от программы кешбэка тоже пришлют смс
Додано: Нед 27 вер, 2020 22:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тоже в октябре открывал, значит мне карту надо закрывать после "зарплаты" 16 числа. Рассчитывал еще на месяц использования. Вовремя они этот пдф выкатили с пунктом 1.3
Додано: Пон 28 вер, 2020 00:28
Убрали стартовые коды на входе. По старинке приложение определило местонахождение магазина, подтвердил, набрал тачку и на кассе самообслуживания пытаюсь запустить оплату пикэндгоу. Так прибежали администраторы и начали уговаривать не делать так оплату. Типа много жалоб и сбоев от покупателей на приложение и магазины отказываются от него.
Чистая правда. Может это Николаев такой?
А карта 1% тоже есть и работает.
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