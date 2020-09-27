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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 10:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Покупал еще 18-го числа телефон на Али. Так проводка по 28.69! Я посмотрел на разницу с наличным курсом на день проводки ... А не... Ахрана, атмена. Стандартные 1,1% по сравнению с налом - это просто их общий курс гривны к доллару повысился слишком как по сравнению с другими банками, так и вообще...
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