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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1130113111321133

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 10:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Покупал еще 18-го числа телефон на Али. Так проводка по 28.69! Я посмотрел на разницу с наличным курсом на день проводки ... А не... Ахрана, атмена. Стандартные 1,1% по сравнению с налом - это просто их общий курс гривны к доллару повысился слишком как по сравнению с другими банками, так и вообще...
Зображення
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 11:35

  melkh написав:Хтось вже 100 грн отримав за минулий місяць чи вже потрібно гарячку турбувати?

уже пришли
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:00

  unknownurl написав:В Киеве в некоторых Великих Кишенях убрали стартовые коды, но финишный и стартовый код - это одно и тоже, поэтому можно сканировать финишный на экране самообслуживания как стартовый.

Прибежали администраторы магазина и слезно просили не платить через приложение. Приложение принято решение не использовать. Рассказали, что убрали стартовые коды на входе из-за этого.
Было написано.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:01

  melkh написав:Хтось вже 100 грн отримав за минулий місяць чи вже потрібно гарячку турбувати?

Мне пришли.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:07

  rollo написав: Приложение принято решение не использовать.
странная ситуация, наверное отсебятина какая-то
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:12

Уважаемая свинота,мЫнуточку. Получить 16 зарплату и закрыть? Вы что,как можно закрыть совсем забыли что ещё нуно дождаться кб по акциям которая ещё не закончились? Напрасно что ли морковку и конфету покупали. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:21

  Дядя Дима написав:Уважаемая свинота,мЫнуточку. Получить 16 зарплату и закрыть? Вы что,как можно закрыть совсем забыли что ещё нуно дождаться кб по акциям которая ещё не закончились? Напрасно что ли морковку и конфету покупали. :mrgreen:

Марковка - занадто дорого, були скріни, що хтось платив по 0,01грн. Може, сірники на вагу вже продають десь.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 14:22

  omb написав:
  rollo написав: Приложение принято решение не использовать.
странная ситуация, наверное отсебятина какая-то

Судя по выражению лиц двух админов нет, не отсебятина.
rollo
 
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