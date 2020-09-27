Покупал еще 18-го числа телефон на Али. Так проводка по 28.69! Я посмотрел на разницу с наличным курсом на день проводки ... А не... Ахрана, атмена. Стандартные 1,1% по сравнению с налом - это просто их общий курс гривны к доллару повысился слишком как по сравнению с другими банками, так и вообще...
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unknownurl написав:В Киеве в некоторых Великих Кишенях убрали стартовые коды, но финишный и стартовый код - это одно и тоже, поэтому можно сканировать финишный на экране самообслуживания как стартовый.
Прибежали администраторы магазина и слезно просили не платить через приложение. Приложение принято решение не использовать. Рассказали, что убрали стартовые коды на входе из-за этого. Было написано.
Уважаемая свинота,мЫнуточку. Получить 16 зарплату и закрыть? Вы что,как можно закрыть совсем забыли что ещё нуно дождаться кб по акциям которая ещё не закончились? Напрасно что ли морковку и конфету покупали.
Дядя Дима написав:Уважаемая свинота,мЫнуточку. Получить 16 зарплату и закрыть? Вы что,как можно закрыть совсем забыли что ещё нуно дождаться кб по акциям которая ещё не закончились? Напрасно что ли морковку и конфету покупали.
Марковка - занадто дорого, були скріни, що хтось платив по 0,01грн. Може, сірники на вагу вже продають десь.