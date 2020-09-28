Ромасик написав:
что-то у меня раньше работало, а теперь без сканирования не работает.
ПС. вчера еще оплата проходила, никто не подбегал и не гонял.
В Николаеве?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:26
В Николаеве?
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:56
Небось свинорылы 999лвла организовали приём платежей на "аффилированные" карты, вместо счетов магазина, путём подмены QR-кодов. "ІТ-нация", всё-таки
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Доброго вечора, колеги.
Руки не дійшли до покупки товарів через сайт Розетки карткою УкрСібу, раніше купував В5 з 2%.
Чи працює КБ 5% через сайт Розетки ? Якщо ні, то що порадите інше ?
Якщо так, то чи доцільно покупки брати одним чеком, чи кожну окремо?
Планую техніку тисяч на 15 купити, а УкрСіб нараховує тільки за 10К під 500 КБ
Дякую щиро наперед
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:12
Месяца 3 назад кешбек по розетке был точно, сейчас не знаю. Последнее время оплачиваю на розетке Idea online, или Alfa travel под нулевую рассрочку на 6 мес плюс кешбек, имхо самая выгодная опция на сейчас.
Додано: Вів 29 вер, 2020 01:04
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:11
stas_rst если продавец розетка, то точно будет, если не розетка - не знаю, не покупал
Кешбечные карты!
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