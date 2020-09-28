У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 18:59
У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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