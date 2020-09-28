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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 18:59

  Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.

У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:...а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:26

  Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.

  MASolomko написав:Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.


Дякую ! а як з яблуком ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:31

  MASolomko написав:
  stas_rst написав:...а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.


А вот это интересно. Сможете скинуть ссылку? Можно и в личку.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:37

  Amid написав:
  MASolomko написав:
  stas_rst написав:...а не старий NFC для китайського ринку, який у нас не працював.
Тепер буде працювати, якщо використовувати модифікований додаток з 4PDA.


А вот это интересно. Сможете скинуть ссылку? Можно и в личку.

Гугл: 4pda оплаты с mi band. Ищем в теме мод после версии 4.5 (вроде) или делаем себе мод сами (инструкция там же).
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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