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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:15

так що порадите з огризком ? з ним нормально працює ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:53

  clientage написав:
  Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.

У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт

Также обновилась прошивка и появилось меню карт.
Жаль КоКо не добавляется.
rollo
 
Повідомлень: 954
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 00:08

господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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