|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:53
Также обновилась прошивка и появилось меню карт.
Жаль КоКо не добавляется.
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:08
господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, WachtAmRhein і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|