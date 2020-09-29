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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 23:53
Также обновилась прошивка и появилось меню карт.
Жаль КоКо не добавляется.
Додано: Сер 30 вер, 2020 00:08
господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
После снятия всех сливок пробовать переоформить с закрытием счета. На практике, судя по ветке, еще никто не делал этого.
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 09:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Добрый день. Ни у кого не возникало проблемы с оплатой на Алиэкспресс? С недавних пор не пропускает оплату, Алиэкспресс пишет про отмену платежа, если не согласен,то нужно подать апелляцию.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 30 вер, 2020 10:14
Открыть карту это одно. Вы могли ее и не закрывать. Другой вопрос будет ли платиться кешбек ... Он же по ИНН учитывается.
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Pig Lives Matter
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