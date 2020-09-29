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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1133113411351136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:15

так що порадите з огризком ? з ним нормально працює ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 23:53

  clientage написав:
  Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.

У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт

Также обновилась прошивка и появилось меню карт.
Жаль КоКо не добавляется.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 00:08

господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

После снятия всех сливок пробовать переоформить с закрытием счета. На практике, судя по ветке, еще никто не делал этого.
IMPRINTER написав:господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 09:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Добрый день. Ни у кого не возникало проблемы с оплатой на Алиэкспресс? С недавних пор не пропускает оплату, Алиэкспресс пишет про отмену платежа, если не согласен,то нужно подать апелляцию.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 10:14

  MASolomko написав:Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.


Открыть карту это одно. Вы могли ее и не закрывать. Другой вопрос будет ли платиться кешбек ... Он же по ИНН учитывается.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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