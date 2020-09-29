Додано: Сер 30 вер, 2020 09:45

Добрый день. Ни у кого не возникало проблемы с оплатой на Алиэкспресс? С недавних пор не пропускает оплату, Алиэкспресс пишет про отмену платежа, если не согласен,то нужно подать апелляцию.

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