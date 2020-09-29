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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 вер, 2020 22:15
так що порадите з огризком ? з ним нормально працює ???
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stas_rst
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Додано: Вів 29 вер, 2020 23:53
clientage написав: Amid написав:stas_rst
Чтобы заработал NFC необходимо сносить приложение мибанд (разумеется, если оно было) и регистрировать новый МИ аккаунт. Иначе, невозможно подвязать карты. Проблема известная, но китайцам побарабану.
У меня сразу обновилась прошивка и появилось меню карт
Также обновилась прошивка и появилось меню карт.
Жаль КоКо не добавляется.
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rollo
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Додано: Сер 30 вер, 2020 00:08
господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:13
После снятия всех сливок пробовать переоформить с закрытием счета. На практике, судя по ветке, еще никто не делал этого.
IMPRINTER написав:господа - ну что последний мес моему нью-карту медоноситть ... какие варианті продлить удовольствие? кто-то что-то тестил?
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Menwyy
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:16
Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 вер, 2020 09:45
Добрый день. Ни у кого не возникало проблемы с оплатой на Алиэкспресс? С недавних пор не пропускает оплату, Алиэкспресс пишет про отмену платежа, если не согласен,то нужно подать апелляцию.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:14
MASolomko написав:
Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.
Открыть карту это одно. Вы могли ее и не закрывать. Другой вопрос будет ли платиться кешбек ... Он же по ИНН учитывается.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:36
_PORT_UA написав:
Добрый день. Ни у кого не возникало проблемы с оплатой на Алиэкспресс? С недавних пор не пропускает оплату, Алиэкспресс пишет про отмену платежа, если не согласен,то нужно подать апелляцию.
Где-то нагрешили... аккаунты-клоны и т.п.
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Ferlakur
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:40
_PORT_UA написав:
Добрый день. Ни у кого не возникало проблемы с оплатой на Алиэкспресс? С недавних пор не пропускает оплату, Алиэкспресс пишет про отмену платежа, если не согласен,то нужно подать апелляцию.
Можливо в ліміти по картці уперлись - перегляньте. В мене така помилка була коли інтернет-ліміт забув підвищити.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- LetyShops https://letyshops.com/ua-uk/winwin?ww=290581 50 грн
- Easypay https://bit.ly/2WVX8JH 25 грн + 3% кешбек
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Додано: Сер 30 вер, 2020 10:50
stas_rst написав:
так що порадите з огризком ? з ним нормально працює ???
З ним нормально Apple Watch працює, і не потрібно придумувати костилів.
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