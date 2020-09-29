RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1134113511361137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:15

Коллеги подскажите, кто сталкивался с таким случаем. Платила сумму в 7,5к на розетке - всё чётко под лимит в 10к +- пара копеек. Но розетке захотелось вернуть мне какой то старый сорри-бонус в размере 500 грн и по выписке это всё выглядит как "отмена придбання товарів/послуг именно за эту покупку. Вопрос - как это может сказаться на кэшбеке. Зная, что розетка иногда по идиотски списывает операции, то можно ожидать всего. а тут ещё и возврат.
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:37

  MASolomko написав:Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.

Такое возможно если по закрываемому счету не было движения более 45 дней и менагер попался толковый.
Я закрывал старую НК(с КБ на полгода) и открывал вот эту новую, с лагом 45дн :(
... ИБ остался старый :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32476
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2587 раз.
Подякували: 3802 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42

Кассандра в выписке это 2 отдельных операции? Отдельно списание на всю сумму и отдельно возврат? Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюре на аналогичную сумму? Если да - то огромная вероятность что с кишмишем будет все ок. У меня был возврат - сиб кишмиш начислил без его учета (то есть на первоначальную сумму).
Хуже если розетка не подтвердит банку списание первоначальной суммы, а выставит отдельное новое списание на уменьшенную сумму. Тогда кэшбек начислиться может только на уменьшенную сумму.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4937
З нами з: 20.03.15
Подякував: 86 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:50

  Flamingo написав:Кассандра в выписке это 2 отдельных операции? Отдельно списание на всю сумму и отдельно возврат? Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюре на аналогичную сумму? Если да - то огромная вероятность что с кишмишем будет все ок. У меня был возврат - сиб кишмиш начислил без его учета (то есть на первоначальную сумму).
Хуже если розетка не подтвердит банку списание первоначальной суммы, а выставит отдельное новое списание на уменьшенную сумму. Тогда кэшбек начислиться может только на уменьшенную сумму.

Да, по выписке это 2 отдельные операции. Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюра на эту же сумму. При возврате - лимит 3д сек - не изменился. Как то так :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 15:02

clientage тобишь вы получили вторую НК через 45 дней и кешбек работает по второй карте?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1134113511361137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, jump, MASolomko, omb, ramaz, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.