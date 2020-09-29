|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:15
Коллеги подскажите, кто сталкивался с таким случаем. Платила сумму в 7,5к на розетке - всё чётко под лимит в 10к +- пара копеек. Но розетке захотелось вернуть мне какой то старый сорри-бонус в размере 500 грн и по выписке это всё выглядит как "отмена придбання товарів/послуг именно за эту покупку. Вопрос - как это может сказаться на кэшбеке. Зная, что розетка иногда по идиотски списывает операции, то можно ожидать всего. а тут ещё и возврат.
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:37
Такое возможно если по закрываемому счету не было движения более 45 дней и менагер попался толковый.
Я закрывал старую НК(с КБ на полгода) и открывал вот эту новую, с лагом 45дн
... ИБ остался старый
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42
Кассандра в выписке это 2 отдельных операции? Отдельно списание на всю сумму и отдельно возврат? Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюре на аналогичную сумму? Если да - то огромная вероятность что с кишмишем будет все ок. У меня был возврат - сиб кишмиш начислил без его учета (то есть на первоначальную сумму).
Хуже если розетка не подтвердит банку списание первоначальной суммы, а выставит отдельное новое списание на уменьшенную сумму. Тогда кэшбек начислиться может только на уменьшенную сумму.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:50
Да, по выписке это 2 отдельные операции. Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюра на эту же сумму. При возврате - лимит 3д сек - не изменился. Как то так
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:02
clientage тобишь вы получили вторую НК через 45 дней и кешбек работает по второй карте?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:11
Да, ток это 2 разлиные КБ-программы
Сначала была тестовая, ток для Киёва, серая карта Велкам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:26
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Чет приложени тупит долго.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
так закрыть физически до 16 нельзя, как понимаю? тогда если карта в ноябре - 16+45 дней - конец года, все равно пролет
|