|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:15
Коллеги подскажите, кто сталкивался с таким случаем. Платила сумму в 7,5к на розетке - всё чётко под лимит в 10к +- пара копеек. Но розетке захотелось вернуть мне какой то старый сорри-бонус в размере 500 грн и по выписке это всё выглядит как "отмена придбання товарів/послуг именно за эту покупку. Вопрос - как это может сказаться на кэшбеке. Зная, что розетка иногда по идиотски списывает операции, то можно ожидать всего. а тут ещё и возврат.
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:37
MASolomko написав:
Menwyy, на красном форуме уже был эксперимент.
Закрыли All Inclusive и сразу попросили менеджера проверить возможность открыть NEW CARD — система пропустила и предоставила возможность оформить карту с кешбеком.
Такое возможно если по закрываемому счету не было движения более 45 дней и менагер попался толковый.
Я закрывал старую НК(с КБ на полгода) и открывал вот эту новую, с лагом 45дн
... ИБ остался старый
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32492
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3803 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:42
Кассандра в выписке это 2 отдельных операции? Отдельно списание на всю сумму и отдельно возврат? Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюре на аналогичную сумму? Если да - то огромная вероятность что с кишмишем будет все ок. У меня был возврат - сиб кишмиш начислил без его учета (то есть на первоначальную сумму).
Хуже если розетка не подтвердит банку списание первоначальной суммы, а выставит отдельное новое списание на уменьшенную сумму. Тогда кэшбек начислиться может только на уменьшенную сумму.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4940
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 1122 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 14:50
Flamingo написав:Кассандра
в выписке это 2 отдельных операции? Отдельно списание на всю сумму и отдельно возврат? Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюре на аналогичную сумму? Если да - то огромная вероятность что с кишмишем будет все ок. У меня был возврат - сиб кишмиш начислил без его учета (то есть на первоначальную сумму).
Хуже если розетка не подтвердит банку списание первоначальной суммы, а выставит отдельное новое списание на уменьшенную сумму. Тогда кэшбек начислиться может только на уменьшенную сумму.
Да, по выписке это 2 отдельные операции. Первоначальная сумма списания - уменьшила лимит 3д-секьюра на эту же сумму. При возврате - лимит 3д сек - не изменился. Как то так
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:02
clientage тобишь вы получили вторую НК через 45 дней и кешбек работает по второй карте?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 2228
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 15:11
omb написав:clientage
тобишь вы получили вторую НК через 45 дней и кешбек работает по второй карте?
Да, ток это 2 разлиные КБ-программы
Сначала была тестовая, ток для Киёва, серая карта Велкам
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32492
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2587 раз.
- Подякували: 3803 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 30 вер, 2020 16:26
Чет приложени тупит долго.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 742
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 17:45
так закрыть физически до 16 нельзя, как понимаю? тогда если карта в ноябре - 16+45 дней - конец года, все равно пролет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 19:57
cohan написав:
так закрыть физически до 16 нельзя, как понимаю? тогда если карта в ноябре - 16+45 дней - конец года, все равно пролет
У чому проліт? Поки підключають до 31.01.2021.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4829
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 вер, 2020 20:52
klug написав: cohan написав:
так закрыть физически до 16 нельзя, как понимаю? тогда если карта в ноябре - 16+45 дней - конец года, все равно пролет
У чому проліт? Поки підключають до 31.01.2021.
Откуда дровишки? А если карта в октябре?
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 960
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|