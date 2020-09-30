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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.

29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:18

  MASolomko написав:rollo, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.

29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).

Как всё сложно! Нет, чтобы программу сделать бессрочной! :evil:
rollo
 
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