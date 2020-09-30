Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 вер, 2020 21:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
rollo,
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 вер, 2020 22:18
Как всё сложно! Нет, чтобы программу сделать бессрочной!
Додано: Чет 01 жов, 2020 00:48
Пропоную максимально спростити і просто кожному клієнту зараховувати щомісяця по 500 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|