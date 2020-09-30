RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1135113611371138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 977
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
252
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 21:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

rollo, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.

29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 08.03.18
Подякував: 226 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 22:18

  MASolomko написав:rollo, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.

29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).

Как всё сложно! Нет, чтобы программу сделать бессрочной! :evil:
rollo
 
Повідомлень: 961
З нами з: 20.10.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 00:48

  rollo написав:Как всё сложно! Нет, чтобы программу сделать бессрочной! :evil:

Пропоную максимально спростити і просто кожному клієнту зараховувати щомісяця по 500 грн.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4833
З нами з: 18.08.14
Подякував: 207 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 08:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Если мне еще раз придет предложение сделать 30 транзакций, а по ссылке будет про 60 транзакций, то вместо того, чтобы делать 65 транзакций (на всякий случай) я просто...
хотя нет... я же могу вырубить смс-информ после окончания кешбек-программы и тогда оплаты проходить будут в 4 раза быстрее без вводов паролей.

Можно в личку как пополнять по уан-копек?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 743
З нами з: 23.07.18
Подякував: 232 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:21

Slx я киевэнерго на их сайте пополнял, там без паролей, все быстро
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 09:22

  MASolomko написав:rollo, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.

29 січня 2021 року -- п'ятниця, останній день для оформлення картки з кешбеком (якщо щось не переграють).


ага, попробуем успеть )
cohan
 
Повідомлень: 323
З нами з: 27.09.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1135113611371138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: omb, taya77 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20676)
01.10.2020 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.